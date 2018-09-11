10:15 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На конференции ОБСЕ призвали РФ освободить украинских политзаключенных

Глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак обратился к правительству РФ освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных. Об этом сообщает миссия США при ОБСЕ.

На конференции ОБСЕ призвали РФ освободить украинских политзаключенных

Посол призывает освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины, которые находятся в заключении в Российской Федерации через мирную оппозицию к оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

Стоит добавить, что Сенцов находится в опасном состоянии здоровья на 120-й день своей голодовки, протестуя против незаконного лишения свободы со стороны России более 60 его соотечественников.

Майкл Козак также подтвердил российскую агрессию против Украины противоречит всем десяти фундаментальным принципам Хельсинкского заключительного акта, в частности неприкосновенность границ и территориальную целостность государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители мониторинговой мисии ОБСЕ вновь зафиксировала колонну грузовиков возле границы с РФ в Донбассе.


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