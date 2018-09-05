Стало известно, кто возглавит Фискальную службу

Как отметила глава Минфина Оксана Маркарова, Власов более трех лет возглавлял подразделение "Фантом". По ее словам, это подразделение Государственной фискальной службы, которое работало в зоне АТО. Ввиду сложившейся ситуации до завершения конкурса на должность главы ГФС ее будет возглавлять Александр Власов.

В свою очередь временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы заявил, что хочет продолжать борьбу с контрабандой. "Одна из основных задач - это подготовка прозрачного конкурса на главу ГФС", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что с мая прошлого года Власов возглавлял Одесскую таможню.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ГФС напомнили украинцам о налоговой скидке за образовательные услуги. Это связано с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины.