14:15 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто возглавит Фискальную службу

Временно исполняющим обязанности руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Александр Власов. Такое решение было принято на заседании правительства, пятого сентября. 

Стало известно, кто возглавит Фискальную службу

Как отметила глава Минфина Оксана Маркарова, Власов более трех лет возглавлял подразделение "Фантом". По ее словам, это подразделение Государственной фискальной службы, которое работало в зоне АТО. Ввиду сложившейся ситуации до завершения конкурса на должность главы ГФС ее будет возглавлять Александр Власов.

В свою очередь временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы заявил, что хочет продолжать борьбу с контрабандой. "Одна из основных задач - это подготовка прозрачного конкурса на главу ГФС", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что с мая прошлого года Власов возглавлял Одесскую таможню.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ГФС напомнили украинцам о налоговой скидке за образовательные услуги. Это связано с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины.


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