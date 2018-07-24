12:53 24.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд решил вернуть родственникам Арбузова дом и землю

Суд снял арест с имущества родственников экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. У суда недостаточно доказательств, что недвижимость приобретена незаконно или за незаконные доходы.

Суд решил вернуть родственникам Арбузова дом и землю

В связи с этим Печерский райсуд Киева снял арест с жилого дома и двух земельных участков отца бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова.

Суд снял арест с жилого дома площадью 415,9 кв. м и земельных участков по 0,1158 га каждый.

По мнению суда, в данный момент отсутствуют основания считать, что отец Арбузова приобрел имущество незаконным путем или он получен за счет доходов от совершенного преступления.

Арест на недвижимость был наложен в феврале 2016-го. В июне суд Европейского Союза отменил санкции против Арбузова.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня 24 июля Надежда Савченко, которая находится в изоляторе Службы безопасности Украины даст показания на полиграфе.


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