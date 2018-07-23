20:00 23.07.2018 | Политика | Авторские статьи     Новости Украины
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Восьмая сессия парламента закончила работу. Подбиваем итоги

Раиса Полищук

Народные депутаты Украины отправились на семинедельные каникулы.

Восьмая сессия парламента закончила работу. Подбиваем итоги

13 июля спикер парламента Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента восьмого созыва. В этот день с самого утра под Верховной Радой собрались митингующие, которые требовали лишить иммунитета всех народных депутатов. Но народные избранники так и ушли в отпуск неприкосновенными.

А все потому, что профильный комитет решил доработать законопроекты об отмене неприкосновенности, поскольку Конституционный суд указал на некоторые риски после ликвидации парламентского иммунитета.

Президент Украины Петр Порошенко в качестве компромисса предлагает депутатам отменить неприкосновенность со следующего созыва. В то же время спикер парламента Андрей Парубий по-прежнему рассчитывает на отмену неприкосновенности до конца каденции нынешней Рады.

Вместе с тем, подводя итоги уже ушедшей в историю сессии, хочется отметить, что получив "заслуженные" отпускные, наши избранники разъехались кто - куда с чистой совестью и чувством выполненного долга, а статисты, которые продолжают работать, подсчитали, что в течение восьмой сессии 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады.

Всего на восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований. При этом большинство прогульщиков значится за группой "Видродження" - 11 нардепов, за "Оппозиционным блоком" - 15 и "Волей народа" - 10. Ни разу за сессию не голосовали пять парламентариев, а именно: Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также среди ТОП-10 депутатов, которые почти не голосовали - Константин Жеваго, Евгений Мураев, Виталий Чепинога, Вадим Рабинович и Ефим Звягильский. Кроме того, практически не голосовали Дмитрий Добкин, Сергей Кивалов, Виталий Хомутынник, Роман Зварыч, Наталья Королевская, Олесь Довгий, Нестор Шуфрич т Михаил Поплавский.

А вот во всех голосованиях принимали участие только три депутата - Иван Спорыш, Михаил Бондарь и Виктор Пинзеник.

В свою очередь аналитики Гражданской сети "ОПОРА" подсчитали, что за три с половиной года работы нынешнего созыва первое место по количеству выступлений в Верховной Раде занял Олег Ляшко. Он выходил на трибуну 1104 раз и проговорил в сессионном зале почти 39 часов.

По словам исследователей, в некоторых случаях Ляшко говорил даже больше, чем кое-кто из вице-спикеров. Второе место разделили депутаты Виктор Галасюк и Юрий Левченко. На третьем Руслан Князевич и Игорь Шурма. Среди самых активных ораторов Рады числятся также Сергей Соболев, Максим Бурбак, Александр Долженков, Егор Соболев и Юлия Тимошенко.

За день до закрытия сессии, 12 июля, главы фракций совещались относительно согласования поправок к законопроекту о создании Антикоррупционного суда. Фракция "Батькивщина" отказалась голосовать за этот законопроект без подписи Венецианской комиссии. Ключевые поправки, которые смогли бы разрешили спорные моменты между МВФ и Украиной, так и не были приняты. Переговоры с Международным фондом перенеслись на осень.

Напомним, от внесения правок в данный проект также зависел очередной осенний транш Международного валютного фонда. Так что денег скорей всего Украина не получит. Кроме того, МВФ требовал от Киева разобраться с тарифами на газ, однако правительство так и не решилось пойти на этот шаг в преддверии выборов.

Но тем не менее, парламенту удалось во время восьмой сессии принять двадцать законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Кроме этого, среди принятых документов - законы об Антикоррупционном суде, национальной безопасности, дипломатической службе, трансплантации, медицинской и образовательной реформах. Депутаты решили кадровые вопросы Счетной палаты, Национального банка, омбудсмена и аудитора Национального антикоррупционного бюро. Всего было принято 200 законов.

Но, по данным Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, две трети законопроектов, зарегистрированных народными депутатами в 2018 году являются некачественными. За период с января по июнь управление предоставило экспертные заключения по 160 законопроектам. Из них 99 или 62% было рекомендовано отклонить или вернуть на доработку. По сравнению с 2017 годом количество "законодательного спама" выросло на 5%. Чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность, противоречие уже существующим законодательным актам или вообще отсутствие необходимости в принятии отдельного закона.

Согласно статьи 103 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" зарегистрированный и включенный в повестку дня сессии законопроект при подготовке к первому чтению в обязательном порядке направляется для проведения научной экспертизы. Выводы, подготовленные по результатам экспертизы, направляются главному комитету для учета при рассмотрении законопроекта и принятия решения относительно дальнейшей работы над ним. На этой сессии подобное требование по всей видимости полностью игнорировалось.

В последний день своей работы депутаты успели принять законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, и ряд законопроектов, призванных стабилизировать и стимулировать рынок транспортных средств, а также урегулировать растаможивание машин из Европы. Накануне каникул депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снижении ставок акцизов на новые и б\у автомобили, в соответствии с которым предполагается более чем двукратное снижение акциза. Этому предшествовала не одна акция протеста под парламентом водителей машин на иностранной регистрации и представителей "АвроЕвроСилы", требовавших дешевой растаможки б\у машин из стран ЕС.

При этом даже некоторые депутаты расценивают принятие этого проекта как "мошенничество", в частности, потому, что эти авто до сих пор остаются вне закона. Так что без сомнения, в преддверии избирательной кампании, осенью в Верховной Раде тема снижения ставок акцизов на машины на иностранной регистрации и новые авто будет очень актуальной.

7 июля вступил в силу закон о валюте. Правда вводится в действие он через семь месяцев от этой даты. За это время правительство и НБУ должны подготовить все нормативные акты для функционирования закона.

Этот законопроект, по словам президента Порошенко, вводит на валютном рынке принцип "разрешено все, что не запрещено" и запускает постепенную, последовательную и гибкую либерализацию. Планируется отменить валютный контроль для более, чем 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за границу. Также будут отменены валютные ограничения для бизнеса. Ведь даже в НБУ считают, что нормативно-законодательная база действующего валютного регулирования устарела, перегружена и требует замены. Напомним, Украина вместе с соглашением об ассоциации с ЕС взяла на себя обязательства по адаптации валютного законодательства к нормам и стандартам Евросоюза.

Итак, этот закон позволит инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира и предприятиям и физическим лицам. Возможно на это требуется разрешение, но уж точно не лицензия НБУ. Все, кто честно заработал свои деньги, смогут свободно их тратить. Но о том, что либерализация валютного рынка повлечет за собой снижение курса доллара ни один эксперт не прогнозирует.

И еще одна отличная новость для экспортеров и импортеров. Верховная Рада приняла изменения в Таможенный кодекс Украины и еще 34 соответствующих закона. В частности, Закон об едином окне на таможне. Это окно уже два года не функционирует нормально. Теперь же на пунктах пропуска остаются только таможенник и пограничник, никаких экологов, фито-санитаров, ветеринаров или других смежных служб контроля там не будет! И не только на пункте пропуска не нужно будет общаться с этими контроллерами - на внутренней таможне контактировать надо будет только с таможенником. Отныне любой разрешительный документ, выданный службой контроля, должен содержать электронную цифровую подпись и быть загружен в единый государственный веб-портал. Больше никаких бумажных документов, все будет происходить автоматически. Это касается импортируемых в Украину товаров, но и для экспортеров также существенные изменения. Ранее они были обязаны проходить абсолютно все виды контроля: и фито-санитарный, и ветеринарный и экологический, независимо от того, нужно это им или нет. Наконец нормы об обязательном контроле отменены. Сейчас экспортеры получают международные сертификаты только в случае, если этого требует страна ввоза.

Но не только об импортерах и экспортерах подумали народные депутаты. Верховная Рада приняла закон о семейных фермерских хозяйствах. Согласно документу, теперь можно будет создать семейное фермерское хозяйство без статуса юрлица на основании договора/декларации о создании такого хозяйства (типовую форму утвердит Минагрополитики). После написания договора или декларации глава семейного фермерского хозяйства должен зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. Представители семейных фермерских хозяйств должны будут платить единый налог на льготных условиях. Государство будет доплачивать часть налога в течение 10 лет.

Мы впервые хотим ввести легализацию фермерства и большую государственную поддержку. Поэтому в будущих годах мы должны заботиться о том, чтобы в государственном бюджете всегда была запланирована поддержка именно фермерских хозяйств, и она была направлена именно на эти цели, - считает глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

Как подсчитал глава Верховной Рады Андрей Парубий, за всю восьмую сессию народные депутаты приняли почти 200 решений. Было одобрено 88 законов в целом и 15 постановлений, 37 законов принято за основу. По мнению Парубия, Верховная Рада закрыла все вопросы, кроме состава ЦИК. Он пояснил, что до каникул рабочая группа обработала только половину из 4,5 тысяч поданных поправок в Избирательный кодекс. "Это должен быть один из первых вопросов следующего заседания парламента", - пообещал спикер и добавил, что выступает за то, чтобы Избирательный кодекс был рассмотрен и принят за год до выборов. Ведь как известно, проект Избирательного кодекса №3112-1 предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Но пока такой Избирательный кодекс живет только в мечтах его создателей. Рада не смогла (или не захотела) решить эту проблему на восьмой сессии.

На осень отложены и некоторые кадровые вопросы. В частности, речь идет о создание министерства по вопросам ветеранов, которую инициирует фракция БПП. Есть даже кандидатура руководителя ведомства Ирина Фриз. Несколько месяцев премьер-министр Владимир Гройсман не вносил представление в парламент, мотивируя это отсутствием согласованной кандидатуры. Но есть и другое мнение. Процесс затормозился, потому что новое министерство претендует на часть денежных потоков Минсоцполитики, которое возглавляет Андрей Рева. Помимо этого, парламентарии до каникул так и не смогли определиться с полновесным министром здравоохранения, министром агрополитики и руководителем Министерства информации, а также новым министром финансов в связи с увольнением Данилюка.

В кулуарах парламента даже обсуждалась возможность возвращения добровольно ушедших в отставку Юрия Стеця и Тараса Кутового, однако дальше обсуждения дело не пошло. Что касается Ульяны Супрун, то ее поддерживает посольство США в Украине. Поэтому ее отставки добиться трудно. Добавим, что по намекам Владимира Гройсмана, "исполняющие обязанности министров отлично выполняют работу", а значит до выборов в Кабмине мы можем и не увидеть других министров.

Остались также недоработки над пенсионной и налоговой реформами, в частности, не введен второй накопительный уровень, как и не заменен налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Еще в 2016 году депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс и обязали правительство до 1 июля 2017 внести законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент. Уже практически год прошел, а этого не произошло.

В отличие от налога на прибыль, к которому все привыкли, налог на выведенный капитал имеет другую концепцию. Если заработанные деньги остаются в бизнесе, то это позволяет ему развиваться, модернизировать оборудование, открывать новые предприятия, повышать качество товаров и услуг, увеличивать количество рабочих мест, и такие деньги не облагаются.

Налог начисляется только в одном случае, если средства выводятся с предприятия. То есть, облагаться налогом будут, например, выплата процентов или комиссий нерезидентам, оказание финансовой помощи, бесплатное предоставление товаров или работ, вложения в объекты инвестиций за пределами Украины, безнадежная задолженность.

Таким образом, будут закрыты те схемы, которые сейчас используются для оптимизации налога на прибыль, и по которым предприятия рисуют себе миллионные убытки, а государство недополучает миллиарды.

Эта идея не нова. В 2000 году Эстония отменила налог на прибыль и стала облагать налогом только распределение прибыли в виде дивидендов и приравненных к распределению прибыли операций. Сейчас такой налог заменил налог на прибыль в Грузии и Латвии, и уже есть первые результаты. За год существования такого налога грузинские предприятия получили дополнительных 210 миллионов долларов инвестиций.

Эти налоговые изменения выгодны всем, кроме тех, кто выводит деньги в офшоры, не платит налоги, занимается "обналичкой", помогает организовывать схемы, "крышует" их и имеет свою долю.

Между прочим в Грузии в субботу, 21 июля, парламент на внеочередном заседании в третьем и окончательном чтении принял законопроект "О накопительной пенсии". Он является частью пенсионной реформы, осуществляемой в стране для совершенствования существующей социальной системы.

Накопительная пенсионная система позволит гражданам создать сбережения прямо пропорциональные зарплате, получаемой на протяжении лет, и предусматривает высокий коэффициент замещения пенсии - до 50%.

Таким образом, согласно новой пенсионной системе, для каждого жителя Грузии будет открыт специальный пенсионный счет, на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, сам работник и работодатель. Распространяться эта система будет как на граждан Грузии, так и на иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. К ней будут подключены и самотрудоустроенные лица.

А нам остается только надеяться, что украинские политики действительно начнут заботься о стране и людях, а не только декларировать это. И осенью нас ждут налоговые и пенсионные изменения, после которых жить станет легче.

Девятая сессия Верховной Рады начнет работу 4 сентября. И может тогда, отдохнув, народные избранники начнут работать на народ, а пока народ уплатил им немалые отпускные для того, чтобы его "слуги" отдохнули.

К стати, по данным опубликованным на портале использования публичных средств народные депутаты и аппарат Верховной Рады получили отпускные за июль месяц 16,3 миллионов гривен.

При этом, согласно данным портала, из этой суммы 15 миллионов гривен выплатили наличными на руки.

Так и хочется на последок напомнить, что лишь 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне...


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