Восьмая сессия парламента закончила работу. Подбиваем итоги

13 июля спикер парламента Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента восьмого созыва. В этот день с самого утра под Верховной Радой собрались митингующие, которые требовали лишить иммунитета всех народных депутатов. Но народные избранники так и ушли в отпуск неприкосновенными.

А все потому, что профильный комитет решил доработать законопроекты об отмене неприкосновенности, поскольку Конституционный суд указал на некоторые риски после ликвидации парламентского иммунитета.

Президент Украины Петр Порошенко в качестве компромисса предлагает депутатам отменить неприкосновенность со следующего созыва. В то же время спикер парламента Андрей Парубий по-прежнему рассчитывает на отмену неприкосновенности до конца каденции нынешней Рады.

Вместе с тем, подводя итоги уже ушедшей в историю сессии, хочется отметить, что получив "заслуженные" отпускные, наши избранники разъехались кто - куда с чистой совестью и чувством выполненного долга, а статисты, которые продолжают работать, подсчитали, что в течение восьмой сессии 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады.

Всего на восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований. При этом большинство прогульщиков значится за группой "Видродження" - 11 нардепов, за "Оппозиционным блоком" - 15 и "Волей народа" - 10. Ни разу за сессию не голосовали пять парламентариев, а именно: Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также среди ТОП-10 депутатов, которые почти не голосовали - Константин Жеваго, Евгений Мураев, Виталий Чепинога, Вадим Рабинович и Ефим Звягильский. Кроме того, практически не голосовали Дмитрий Добкин, Сергей Кивалов, Виталий Хомутынник, Роман Зварыч, Наталья Королевская, Олесь Довгий, Нестор Шуфрич т Михаил Поплавский.

А вот во всех голосованиях принимали участие только три депутата - Иван Спорыш, Михаил Бондарь и Виктор Пинзеник.

В свою очередь аналитики Гражданской сети "ОПОРА" подсчитали, что за три с половиной года работы нынешнего созыва первое место по количеству выступлений в Верховной Раде занял Олег Ляшко. Он выходил на трибуну 1104 раз и проговорил в сессионном зале почти 39 часов.

По словам исследователей, в некоторых случаях Ляшко говорил даже больше, чем кое-кто из вице-спикеров. Второе место разделили депутаты Виктор Галасюк и Юрий Левченко. На третьем Руслан Князевич и Игорь Шурма. Среди самых активных ораторов Рады числятся также Сергей Соболев, Максим Бурбак, Александр Долженков, Егор Соболев и Юлия Тимошенко.

За день до закрытия сессии, 12 июля, главы фракций совещались относительно согласования поправок к законопроекту о создании Антикоррупционного суда. Фракция "Батькивщина" отказалась голосовать за этот законопроект без подписи Венецианской комиссии. Ключевые поправки, которые смогли бы разрешили спорные моменты между МВФ и Украиной, так и не были приняты. Переговоры с Международным фондом перенеслись на осень.

Напомним, от внесения правок в данный проект также зависел очередной осенний транш Международного валютного фонда. Так что денег скорей всего Украина не получит. Кроме того, МВФ требовал от Киева разобраться с тарифами на газ, однако правительство так и не решилось пойти на этот шаг в преддверии выборов.

Но тем не менее, парламенту удалось во время восьмой сессии принять двадцать законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Кроме этого, среди принятых документов - законы об Антикоррупционном суде, национальной безопасности, дипломатической службе, трансплантации, медицинской и образовательной реформах. Депутаты решили кадровые вопросы Счетной палаты, Национального банка, омбудсмена и аудитора Национального антикоррупционного бюро. Всего было принято 200 законов.

Но, по данным Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, две трети законопроектов, зарегистрированных народными депутатами в 2018 году являются некачественными. За период с января по июнь управление предоставило экспертные заключения по 160 законопроектам. Из них 99 или 62% было рекомендовано отклонить или вернуть на доработку. По сравнению с 2017 годом количество "законодательного спама" выросло на 5%. Чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность, противоречие уже существующим законодательным актам или вообще отсутствие необходимости в принятии отдельного закона.

Согласно статьи 103 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" зарегистрированный и включенный в повестку дня сессии законопроект при подготовке к первому чтению в обязательном порядке направляется для проведения научной экспертизы. Выводы, подготовленные по результатам экспертизы, направляются главному комитету для учета при рассмотрении законопроекта и принятия решения относительно дальнейшей работы над ним. На этой сессии подобное требование по всей видимости полностью игнорировалось.

В последний день своей работы депутаты успели принять законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, и ряд законопроектов, призванных стабилизировать и стимулировать рынок транспортных средств, а также урегулировать растаможивание машин из Европы. Накануне каникул депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снижении ставок акцизов на новые и б\у автомобили, в соответствии с которым предполагается более чем двукратное снижение акциза. Этому предшествовала не одна акция протеста под парламентом водителей машин на иностранной регистрации и представителей "АвроЕвроСилы", требовавших дешевой растаможки б\у машин из стран ЕС.

При этом даже некоторые депутаты расценивают принятие этого проекта как "мошенничество", в частности, потому, что эти авто до сих пор остаются вне закона. Так что без сомнения, в преддверии избирательной кампании, осенью в Верховной Раде тема снижения ставок акцизов на машины на иностранной регистрации и новые авто будет очень актуальной.

7 июля вступил в силу закон о валюте. Правда вводится в действие он через семь месяцев от этой даты. За это время правительство и НБУ должны подготовить все нормативные акты для функционирования закона.

Этот законопроект, по словам президента Порошенко, вводит на валютном рынке принцип "разрешено все, что не запрещено" и запускает постепенную, последовательную и гибкую либерализацию. Планируется отменить валютный контроль для более, чем 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за границу. Также будут отменены валютные ограничения для бизнеса. Ведь даже в НБУ считают, что нормативно-законодательная база действующего валютного регулирования устарела, перегружена и требует замены. Напомним, Украина вместе с соглашением об ассоциации с ЕС взяла на себя обязательства по адаптации валютного законодательства к нормам и стандартам Евросоюза.

Итак, этот закон позволит инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира и предприятиям и физическим лицам. Возможно на это требуется разрешение, но уж точно не лицензия НБУ. Все, кто честно заработал свои деньги, смогут свободно их тратить. Но о том, что либерализация валютного рынка повлечет за собой снижение курса доллара ни один эксперт не прогнозирует.

И еще одна отличная новость для экспортеров и импортеров. Верховная Рада приняла изменения в Таможенный кодекс Украины и еще 34 соответствующих закона. В частности, Закон об едином окне на таможне. Это окно уже два года не функционирует нормально. Теперь же на пунктах пропуска остаются только таможенник и пограничник, никаких экологов, фито-санитаров, ветеринаров или других смежных служб контроля там не будет! И не только на пункте пропуска не нужно будет общаться с этими контроллерами - на внутренней таможне контактировать надо будет только с таможенником. Отныне любой разрешительный документ, выданный службой контроля, должен содержать электронную цифровую подпись и быть загружен в единый государственный веб-портал. Больше никаких бумажных документов, все будет происходить автоматически. Это касается импортируемых в Украину товаров, но и для экспортеров также существенные изменения. Ранее они были обязаны проходить абсолютно все виды контроля: и фито-санитарный, и ветеринарный и экологический, независимо от того, нужно это им или нет. Наконец нормы об обязательном контроле отменены. Сейчас экспортеры получают международные сертификаты только в случае, если этого требует страна ввоза.

Но не только об импортерах и экспортерах подумали народные депутаты. Верховная Рада приняла закон о семейных фермерских хозяйствах. Согласно документу, теперь можно будет создать семейное фермерское хозяйство без статуса юрлица на основании договора/декларации о создании такого хозяйства (типовую форму утвердит Минагрополитики). После написания договора или декларации глава семейного фермерского хозяйства должен зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. Представители семейных фермерских хозяйств должны будут платить единый налог на льготных условиях. Государство будет доплачивать часть налога в течение 10 лет.

Мы впервые хотим ввести легализацию фермерства и большую государственную поддержку. Поэтому в будущих годах мы должны заботиться о том, чтобы в государственном бюджете всегда была запланирована поддержка именно фермерских хозяйств, и она была направлена именно на эти цели, - считает глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

Как подсчитал глава Верховной Рады Андрей Парубий, за всю восьмую сессию народные депутаты приняли почти 200 решений. Было одобрено 88 законов в целом и 15 постановлений, 37 законов принято за основу. По мнению Парубия, Верховная Рада закрыла все вопросы, кроме состава ЦИК. Он пояснил, что до каникул рабочая группа обработала только половину из 4,5 тысяч поданных поправок в Избирательный кодекс. "Это должен быть один из первых вопросов следующего заседания парламента", - пообещал спикер и добавил, что выступает за то, чтобы Избирательный кодекс был рассмотрен и принят за год до выборов. Ведь как известно, проект Избирательного кодекса №3112-1 предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Но пока такой Избирательный кодекс живет только в мечтах его создателей. Рада не смогла (или не захотела) решить эту проблему на восьмой сессии.

На осень отложены и некоторые кадровые вопросы. В частности, речь идет о создание министерства по вопросам ветеранов, которую инициирует фракция БПП. Есть даже кандидатура руководителя ведомства Ирина Фриз. Несколько месяцев премьер-министр Владимир Гройсман не вносил представление в парламент, мотивируя это отсутствием согласованной кандидатуры. Но есть и другое мнение. Процесс затормозился, потому что новое министерство претендует на часть денежных потоков Минсоцполитики, которое возглавляет Андрей Рева. Помимо этого, парламентарии до каникул так и не смогли определиться с полновесным министром здравоохранения, министром агрополитики и руководителем Министерства информации, а также новым министром финансов в связи с увольнением Данилюка.

В кулуарах парламента даже обсуждалась возможность возвращения добровольно ушедших в отставку Юрия Стеця и Тараса Кутового, однако дальше обсуждения дело не пошло. Что касается Ульяны Супрун, то ее поддерживает посольство США в Украине. Поэтому ее отставки добиться трудно. Добавим, что по намекам Владимира Гройсмана, "исполняющие обязанности министров отлично выполняют работу", а значит до выборов в Кабмине мы можем и не увидеть других министров.

Остались также недоработки над пенсионной и налоговой реформами, в частности, не введен второй накопительный уровень, как и не заменен налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Еще в 2016 году депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс и обязали правительство до 1 июля 2017 внести законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент. Уже практически год прошел, а этого не произошло.

В отличие от налога на прибыль, к которому все привыкли, налог на выведенный капитал имеет другую концепцию. Если заработанные деньги остаются в бизнесе, то это позволяет ему развиваться, модернизировать оборудование, открывать новые предприятия, повышать качество товаров и услуг, увеличивать количество рабочих мест, и такие деньги не облагаются.

Налог начисляется только в одном случае, если средства выводятся с предприятия. То есть, облагаться налогом будут, например, выплата процентов или комиссий нерезидентам, оказание финансовой помощи, бесплатное предоставление товаров или работ, вложения в объекты инвестиций за пределами Украины, безнадежная задолженность.

Таким образом, будут закрыты те схемы, которые сейчас используются для оптимизации налога на прибыль, и по которым предприятия рисуют себе миллионные убытки, а государство недополучает миллиарды.

Эта идея не нова. В 2000 году Эстония отменила налог на прибыль и стала облагать налогом только распределение прибыли в виде дивидендов и приравненных к распределению прибыли операций. Сейчас такой налог заменил налог на прибыль в Грузии и Латвии, и уже есть первые результаты. За год существования такого налога грузинские предприятия получили дополнительных 210 миллионов долларов инвестиций.

Эти налоговые изменения выгодны всем, кроме тех, кто выводит деньги в офшоры, не платит налоги, занимается "обналичкой", помогает организовывать схемы, "крышует" их и имеет свою долю.

Между прочим в Грузии в субботу, 21 июля, парламент на внеочередном заседании в третьем и окончательном чтении принял законопроект "О накопительной пенсии". Он является частью пенсионной реформы, осуществляемой в стране для совершенствования существующей социальной системы.

Накопительная пенсионная система позволит гражданам создать сбережения прямо пропорциональные зарплате, получаемой на протяжении лет, и предусматривает высокий коэффициент замещения пенсии - до 50%.

Таким образом, согласно новой пенсионной системе, для каждого жителя Грузии будет открыт специальный пенсионный счет, на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, сам работник и работодатель. Распространяться эта система будет как на граждан Грузии, так и на иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. К ней будут подключены и самотрудоустроенные лица.

А нам остается только надеяться, что украинские политики действительно начнут заботься о стране и людях, а не только декларировать это. И осенью нас ждут налоговые и пенсионные изменения, после которых жить станет легче.

Девятая сессия Верховной Рады начнет работу 4 сентября. И может тогда, отдохнув, народные избранники начнут работать на народ, а пока народ уплатил им немалые отпускные для того, чтобы его "слуги" отдохнули.

К стати, по данным опубликованным на портале использования публичных средств народные депутаты и аппарат Верховной Рады получили отпускные за июль месяц 16,3 миллионов гривен.

При этом, согласно данным портала, из этой суммы 15 миллионов гривен выплатили наличными на руки.

Так и хочется на последок напомнить, что лишь 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне...