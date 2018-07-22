Украинский флаг поднимут во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей, - Порошенко

Как сказано в его посте, опубликованном в воскресенье, 22 июля, на его странице в Facebook по случаю четвертой годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного,

украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской".

Напомним, военные Вооруженных сил Украины зачистили от незаконных вооруженных формирований Рубежное и Северодонецк 21 и 22 июля. Украинский флаг над городским советом Лисичанска подняли 24 июля.

Как сообщал УРА-Информ, 21 июля, президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта". Официальное название документа, которое будет дополнительной методической рекомендацией для реализации закона "О новой украинской школе" называется "Финская поддержка реформы украинской школы".