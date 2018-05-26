23:00 26.05.2018 | Политика | Новости
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Лидеры стран Корейского полуострова провели рабочую встречу

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вновь встретились, чтобы согласовать условия проведения встречи северокорейского чучзе с американским президентом Дональдом Трампом.

Лидеры стран Корейского полуострова провели рабочую встречу

Об этом передает Blue House.

Местом встречи двух лидеров стала классическая демилитаризованная зона по 38-параллели. В ходе переговоров Ким и Мун договорились проводить дальнейшую политику денуклеаризации Корейского полуострова и снятия постмилитарного напряжение между двумя государства. КНДР, как и прежде, готовы встретиться с американским лидером на любой переговорной площадке, и в любом формате. 

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре. При этом Трамп заявил, что ждет этой встречи в будущем. Он также поблагодарил Ким Чен Ыном за освобождение заложников, которые теперь дома со своими семьями. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. 


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