Лидеры стран Корейского полуострова провели рабочую встречу

Об этом передает Blue House.

Местом встречи двух лидеров стала классическая демилитаризованная зона по 38-параллели. В ходе переговоров Ким и Мун договорились проводить дальнейшую политику денуклеаризации Корейского полуострова и снятия постмилитарного напряжение между двумя государства. КНДР, как и прежде, готовы встретиться с американским лидером на любой переговорной площадке, и в любом формате.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре. При этом Трамп заявил, что ждет этой встречи в будущем. Он также поблагодарил Ким Чен Ыном за освобождение заложников, которые теперь дома со своими семьями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств.