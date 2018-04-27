07:28 27.04.2018 | Политика | Новости
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Глава КНДР впервые за 65 лет прибыл на переговоры в Южную Корею - ФОТО

В южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.

Глава КНДР впервые за 65 лет прибыл на переговоры в Южную Корею - ФОТО

В ночь на пятницу, 27 апреля, глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи в пограничной деревне Пханмунджом. Он стал первым северокорейским лидером, который пересек границу Южной Кореи после окончания войны в 1953 году.

Как сообщает Deutsche Welle, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли для переговоров в "Дом мира".

Таким образом, начались официальные переговоры на саммите двух Корей. Перед тем, как пройти в "Дом мира" лидеры прошли вдоль роты почетного караула. Затем представители обеих делегаций обменялись рукопожатиями и сфотографировались перед началом саммита.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 апреля Трамп сообщил, что Помпео провел личную встречу с Ким Чен Ыном. По его словам, у них состоялась "действительно отличная беседа".


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