08:32 24.05.2018 | Политика | Новости
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США высылает венесуэльских дипломатов

Соединенные Штаты Америки завили, что высылают двоих венесуэльских дипломатов из страны.

США высылает венесуэльских дипломатов

Вашингтон объявил из персонами нон грата. Как сказано заявлении пресс-службы Госдепартамента США, опубликованном в четверг утром,24 мая, дипломатам предложили покинуть США в течение 48 часов.

Таким образом, Вашинтон высылает поверенного в делах Венесуэлы в США и венесуэльского генконсула в Хьюстоне. Эта мера, как ответит на решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявить американских дипломатов персонами нон грата.

Обвинения со стороны режима Мадуро неоправданны, - пояснили в ведомстве, добавив, что сотрудники американского посольства выполняли свои официальные обязанности ответственно и в соответствии с дипломатической практикой и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, 22 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выслать из страны временного поверенного в делах Соединенных Штатов Тодда Робинсона и его заместителя.

Мадуро обвинил дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства.


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