Эстония способствует позицию миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

На данных переговорах была оговорена ситуация внедрения миротворческой миссии ООН по мандату Совета безопасности ООН. Порошенко заявил о благодарности президенту Эстонии за абсолютное способствование такой позиции украинской стороны.

По мнению украинского главы, необходимо сделать все возможное для того, чтобы уладить проект резолюции, который будет предусматривать мандат на всю оккупированную местность миротворческих сил ООН. В частности, неконтролируемую территорию российско-украинской границы, как очень весомую предпосылку доли безопасности для запуска внедрения реализации политических процедур.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что обеспечить мир в секторе Газа можно при помощи военного миротворцев ООН.