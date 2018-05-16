14:57 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин подписал соглашение об отмене виз с Катаром

Сегодня, 16 мая, Кабинет министров Украины утвердил соглашения с Катаром и с Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований.

Кабмин подписал соглашение об отмене виз с Катаром

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Отмечается, что соглашение с Катаром подписано в марте 2018 года, а с Антигуа и Барбуда – в феврале 2018 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр финансов Катара Али Аль-Эмади подписали ряд соглашений между правительством Украины и Катара, в частности об отмене виз и об избежание двойного налогообложения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Сообщается, что в общее число выехавших не вошло количество граждан, которым было отказано во въезде.


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