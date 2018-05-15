17:17 15.05.2018 | Политика | Новости
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В российском МИД сообщили основную тему встречи Путина и Трампа

К проведению предстоящей деловой встречи руководителя Российской Федерации Владимира Путина и главы США Дональда Трампа готовы обе стороны.

В российском МИД сообщили основную тему встречи Путина и Трампа

Об этом сообщает пресс-службы МИД России, ссылаясь на заявление заместителя главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По словам Сыромолотова, помимо обсуждения некоторых второстепенных политических моментов, главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом.

Сыромолотов также отметил, что основными в обсуждении выступят стратегические вопросы взаимодействия. 

Заместитель главы МИД добавил, что без обсуждения этих моментов будет сложно представить последующее развитие двусторонних взаимоотношений политиков двух государств.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.


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