В российском МИД сообщили основную тему встречи Путина и Трампа

Об этом сообщает пресс-службы МИД России, ссылаясь на заявление заместителя главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По словам Сыромолотова, помимо обсуждения некоторых второстепенных политических моментов, главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом.

Сыромолотов также отметил, что основными в обсуждении выступят стратегические вопросы взаимодействия.



Заместитель главы МИД добавил, что без обсуждения этих моментов будет сложно представить последующее развитие двусторонних взаимоотношений политиков двух государств.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.