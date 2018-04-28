Трамп требует увеличить расходы европейских партнеров на оборону

В ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп заявил, что выделение лишь 1,7 процентов на обеспечение работы НАТО - это существенный подрыв для слаженного функционирования оборонного союза. В свою очередь, Меркель пообещала сделать все возможное, что показатель расходов на НАТО достигал согласованных 2 процентов.

Трамп выразил надежду, что другие страны четко будут придерживаться необходимо курса на должное финансирование обороны Альянса. Он попросил директора НАТО Йенса Столтенберга и нового госсекретаря США Майка Помпео обсудить возможные последствия уменьшения финансирования блока.

"Ведь теперь многие страны будут вносить необходимые 2% ВВП и гораздо больше", - сетует американский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор Линдси Грэм выступил с обращением о предоставлении Дональду Трампу Нобелевской премии.