13:28 28.04.2018 | Политика | Новости
100192597:roman

Трамп требует увеличить расходы европейских партнеров на оборону

Президент США Дональд Трамп обвинил европейские стран-члены НАТО в "экономии" средст на обеспечение работы военного блока. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Трамп требует увеличить расходы европейских партнеров на оборону

В ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп заявил, что выделение лишь 1,7 процентов на обеспечение работы НАТО - это существенный подрыв для слаженного функционирования оборонного союза. В свою очередь, Меркель пообещала сделать все возможное, что показатель расходов на НАТО достигал согласованных 2 процентов.

Трамп выразил надежду, что другие страны четко будут придерживаться необходимо курса на должное финансирование обороны Альянса. Он попросил директора НАТО Йенса Столтенберга и нового госсекретаря США Майка Помпео обсудить возможные последствия уменьшения финансирования блока.

"Ведь теперь многие страны будут вносить необходимые 2% ВВП и гораздо больше", - сетует американский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор Линдси Грэм выступил с обращением о предоставлении Дональду Трампу Нобелевской премии.


Поделиться
Читайте также:
 
США начнут закрывать свои военные базы в Южной Корее В Техасе задержали африканского работорговца В Египте застрял самолет с украинскими туристами В столице ночью взорвалась иномарка - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив