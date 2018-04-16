В Лондоне люди требуют проведения второго референдума по Brexit

Известные британские актеры, бизнесмены и политики, а также члены парламента, начали кампанию по итогам переговоров Лондона с Брюсселем. Как сообщают британский СМИ,

вчера состоялась первая акция кампании в лондонском районе Камден в северной части города. Там собрались примерно 1200 человек.

При этом движение "Народное голосование" намерено объединить группы, которые настроены против "Brexit" и настаивает, что последнее слово должно сказать населения, а не члены парламента.

По их мнению, если народ проголосует против соглашения по выходу, Британия должна просто остаться в ЕС.

Напомним, ранее и консерваторы, и лейбористы отвергали возможность второго референдума. В январе текущего года в интервью немецкой газете Bild премьер-Министерка Великобритании Терезы Мэй заявила, что второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС не будет.

Как сообщал УРА-Информ, Великобритания формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения до октября, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.

Накануне Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса.