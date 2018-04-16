Удары по Сирии были в интересах Британии, - Мэй

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Мэй намерена объяснить критиковавшим ее парламентариям, что участие Британии в операции было необходимо для предотвращения дальнейшего использования химического оружия в Сирии.

По словам премьер-министра, в данный момент существует широкая международная поддержка предпринятых действий Великобританией.

Известно, что на прошлой неделе Мэй отказалась созвать парламент, чтобы запросить одобрение депутатов на участие Великобритании в ударе по Сирии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.