08:57 16.04.2018 | Политика | Новости
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Удары по Сирии были в интересах Британии, - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 16 апреля, отчитается в парламенте об авиаударах по Сирии, что было направлено на предотвращение человеческих страданий и было в национальных интересах Британии.

Удары по Сирии были в интересах Британии, - Мэй

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Мэй намерена объяснить критиковавшим ее парламентариям, что участие Британии в операции было необходимо для предотвращения дальнейшего использования химического оружия в Сирии.

По словам премьер-министра, в данный момент существует широкая международная поддержка предпринятых действий Великобританией.

Известно, что на прошлой неделе Мэй отказалась созвать парламент, чтобы запросить одобрение депутатов на участие Великобритании в ударе по Сирии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй  совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.


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