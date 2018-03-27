Холодницкого в ближайшее время могут задержать - СМИ

Это может произойти в ближайшее время. Об этом во вторник, 27 марта, сообщают "Украинским новинам" источник в правоохранительных органах.

По данным источника, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки пока не известны. Вместе с тем, источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко сообщил, что следственные действия в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького действительно проходят.

Согласно законодательству, Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционном бюро проводила такие действия. Сейчас они только начинаются, - пояснил генеральный прокурор.