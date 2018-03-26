США и ряд стран ЕЕ намерены во вторник объявят о высылке российских дипломатов - СМИ

Соответствующее решение было принято в связи с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управление России Сергея Скрипача в Великобритании. Как сообщает понедельник, 26 марта, корреспондент CNN Мишель Косински, ссылаясь на свои источники в Государственном департаменте США, уже во вторник ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран по этому поводу.

Напомним, Британия выдворила из страны 23 дипломатов РФ, которые, по версии Лондона, занимались шпионажем. Ряд европейских стран из солидарности с Британией также рассматривают такую возможность.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, первый вице-спикер Верховной рады Украины, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко пояснила, что Украина не высылает дипломатов из-за украинских политзаключенных в российских тюрьмах.