15:12 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Франция подпишут соглашение о закупке вертолетов для ГСЧС, - Порошенко

Глава укранского государства Петр Порошенко заявил, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получат от Франции первые четыре вертолета уже в этом году. Об этом президент рассказал во время переговоров во Франции.

Украина и Франция подпишут соглашение о закупке вертолетов для ГСЧС, - Порошенко

Об сообщает пресс-служба президента.

Как утверждает Порошенко, первые четыре вертолета, среди которых и медицинский, поступят в ГСЧС для эвакуации раненых. Кроме того, в ближайшие время будет подписан Меморандум о намерениях по закупке вертолетов.

"Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они смогут быстро добраться к раненым и смогут оказывать помощь", - сообщил Порошенко.

Напоследок лидер страны подчеркнул, что Украина и впредь будет решительно поддерживать спасателей и территориальные общины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины за предотвращение массовых терактов.

Он также напомнил, что в Украине ведется широкомасштабная гибридная война целью которой является посеять хаос и уничтожить украинское государство.


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