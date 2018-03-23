Парламент Каталонии не смог определиться с новым лидером

Об этом сообщает информационная служба DW.

Отмечается, что во время голосования леворадикальная партия CUP, которой принадлежит четыре мандата, решила воздержаться при голосования.

За кандидатуру правящего сепаратисткой партии Туруля проголосовали 64 депутата, 65 - против. Голосованию предшествовала многочасовая дискуссия.

Однако, согласно закону, повторное голосование должно произойти через два дня после первого.

Добавим, что Жорди Туруль является уже третьим кандидатом на пост главы Каталонии. Накануне, 21 марта, стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов.

Еще раньше, в начале марта, от притязаний на пост президента Каталонии "временно" отказался бывший глава автономии - Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон готов возглавить Женералитет находясь за пределами страны. Отставной глава каталонского парламента утверждает, что он и его приближенные министры готовы работать на благо испанского народа и жителей Каталонии, никто из них не самоустранялся.