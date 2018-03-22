Депутаты сняли неприкосновенность, и проголосовали за арест Надежды Савченко - ВИДЕО

За соответствующее решение отдали свои голоса 291 народный депутат. Затем депутаты проголосовали за привлечение ее к ответственности и арест. За это соответственно отдали свои голоса 274 и 268 народных депутатов.

При этом представляя обвинения Генеральная прокуратура обнародовала видеоролик, который касается досудебного расследования по фактам совершения народным депутатом Надеждой Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности.

Юрий Луценко также подчеркнул, что депутатский иммунитет мешал правоохранительным службам совершать любые действия, снимать информацию с телефонов или записывать саму Савченко. Поэтому записывали действия, которые совершал именно Рубан, с целью раскрытия особо тяжкого преступления и причастных к нему других лиц, а Савченко не прослушивали, она просто попала на запись.

Рубан и Савченко были уверены, что офицеры полка спецназа являются соучастниками запланированного свержения конституционного строя в Украине", - заявил Луценко. На одном из отрывков Савченко ведет разговор с Рубаном и украинским офицерами, которых, по данным следователей, пытались сделать соучастниками терактов в Киеве. По версии ГПУ, Савченко и Рубан намеревались вывезти из так называемой "ДНР" оружие доя ликвидации руководства Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины сегодня рассматривала, поданное Генеральной прокуратурой Украины представление снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. ГПУ подозревает ее в подготовке терактов и государственного переворота. По итогам заседания парламент может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.