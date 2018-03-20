10:41 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Катаре обсудил совместные проекты в рамках ЧМ-2022

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Катар с высшими главами правительства обсудил возможность реализации совместных проектов в рамках подготовки к Чемпионату мира-2022 по футболу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.  

Порошенко в Катаре обсудил совместные проекты в рамках ЧМ-2022

Отмечается, что встреча украинского лидера проходила с премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифой Аль Тани. Стороны положительно оценили интенсификацию двусторонних отношений и развитие торгово-экономического сотрудничества.

Известно, что стороны договорились о появление на катарском рынке различных товаров агропромышленного комплекса Украины и изделий металлургии. Также обсуждалась возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Немаловажными были вопросы двусторонних соглашений, которые вскоре будут подписаны. Также собеседники договорились провести в 2018 году межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере.


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