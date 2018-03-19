В Раде зарегистрировали законопроект на запрет оружия в парламенте – ФОТО

Соответствующая информация размещена на сайте Рады.

Отмечается, что в пояснительной записке к документу предлагается обновить основные принципы нормативного, в том числе подзаконного регулирования порядка обеспечения безопасности органов государственной власти и их должностных лиц.

Такие меры необходимы с целью усиления безопасности, где работают Верховная рада Украины, президент Украины, Кабинет министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти Украины.

Так, на территорию учреждений не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием, а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.

При этом законопроект предусматривает, что госохране предоставляются соответствующие полномочия, которые позволят должным образом обеспечивать режим безопасности для органов государственной власти Украины.

По словам главы парламента Андрея Парубия, законопроект предусматривает, что никто не имеет права входить в помещения органов государственной власти с оружием.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на этой неделе рассмотрит вопросы бюджетной, промышленной, экологической политики, а также законопроекты по реформе парламента.