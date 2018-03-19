10:59 19.03.2018 | Политика | Новости
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Норвегия отказалась признавать выборы российского президента в оккупированном Крыму

Норвегия вслед за Францией отказывается признавать результаты выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.

Норвегия отказалась признавать выборы российского президента в оккупированном Крыму

Как сказано в сообщении Министерства иностранных дел страны, опубликованном в понедельник, 19 марта, в Twitter, Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Страна и дальше будет продолжать поддерживать политику Европейского союза, - заверили в МИДе.

Напомним, российский ЦИК сообщил, что действующий президент Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 56,2 миллионов голосов избирателей, или 76,66% после обработки 99% протоколов.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Франции заявило, что Франция не признает итогов голосования на выборах президента, которые провела в воскресенье, 18 марта, России в Крыму.


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