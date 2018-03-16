Украина призвала Совбез ООН усилить санкции в отношении России

Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, поскольку Россия продолжают нарушать международные права в оккупированном Крыму.

Об этом в четверг вечером, 15 марта, во время специального заседания Совета безопасности Организации объединенных наций по ситуации в Крыму, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации относительно этих выборов. Эти выборы - еще один вызов международному сообществу и Организации Объединенных Наций. Мы не должны принимать еще одно нарушение международного права. Сообща необходимо прекратить аннексию Крыма, Украины призывает ООН к действиям, усилив санкции против России, или же активнее заявлять о себе в Организации Объединенных Наций и на других платформах, - заявила Зеркаль.

Она также проинформировала участников заседания о наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые там живут.

Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером, - подытожила предствитель украинсокго МИДа.

Напомним, 15 марта Совбез ООН начал заседание в формате Арріа по ситуации в оккупированном Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексирована Крыму. Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это не легитимная аннексированная территория и никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными.