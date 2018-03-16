12:59 16.03.2018 | Политика | Новости
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Польша упростит трудоустройство для иностранцев

Власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов. Об этом сообщил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский во время XI Форума "Европа-Украина".

Польша упростит трудоустройство для иностранцев

Соответствующее положение планирую утвердить до летних каникул. Они также призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

Также, правительство страны будет изучать ситуацию с рабочими, а именно в каких регионах и отраслях нужны рабочие руки, каких компетенций и профессии.

В свою очередь, владелец фирмы по найму иностранцев EWL Group Анджей Коркус отметил, что у Польши либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время.

По его мнению, нужно нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу, так как хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине зарегистрировано 429 тысяч безработных. В январе текущего года число зарегистрированных безработных увеличилось 0,1 процентный пункт и составило 1,6% от населения трудоспособного возраста.


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