В Украине растет безработица

В январе текущего года число зарегистрированных безработных увеличилось 0,1 процентный пункт и составило 1,6% от населения трудоспособного возраста. Такие данные в четверг, 16 февраля, обнародовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства месяцем ранее число безработных составляло 390,8 тысяч человек.

При этом государственную помощь в январе получили 351,2 тысяч человек, а средний размер пособия на одного безработного не сегодняшний день составил 2 015 гривен.

В ведомстве также доложили, что работу в январе получили 3,9% зарегистрированных безработных. Конкурс на одно вакантное место в январе составил девять человек, тогда как в декабре прошлого года на одно рабочее место претендовало 11 человек.

В Госстате также напоминают, что данные приводятся без учета Автономной республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 390,8 тысяч безработных.