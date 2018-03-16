09:17 16.03.2018 | Политика | Новости
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ЕС выступает против российских выборов в Крыму

Европейский Союз не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма.

ЕС выступает против российских выборов в Крыму

ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил в четверг, 15 марта, выступая на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций по ситуации в Крыму представитель Евросоюза при ООН Жоао Вале де Алмейда.

По его словам, продолжающаяся милитаризация аннексированного Крыма продолжает сказываться на безопасности региона. ЕС осуждает строительство моста в Керчи без согласия Украины, что негативно скажется на портах в Азовском море, - добавил посол.

Напомним, 15 марта Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

Как сообщал УРА-Информ, украинский МИД призвал Совбез ОО усилить санкции в отношении Российской Федерации.


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