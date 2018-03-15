Советником Трампа стал известный телеведущий

Об этом сообщает издание Time.

Как утверждает сам Кадлоу, Трамп предложил ему должность в ходе телефонного разговора, и он согласился.

Кстати, за день до своего решения Трамп неоднократно намекал на кандидатуру Кадлоу: "Наши мнения не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо".

Добавим, Кадлоу - ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Он ведет свой блог об экономике и деньгах, а также пишет для таких изданий, как Wall Street Journal и Washington Times.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пояснил причины, по который он уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. По его словам, между ними были разногласиями, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.