09:21 15.03.2018 | Политика | Новости
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Советником Трампа стал известный телеведущий

Лидер Америки Дональд Трамп, 13 марта, на пост директора Национального экономического совета назначил известного американского телеведущего Ларри Кадлоу.

Советником Трампа стал известный телеведущий

Об этом сообщает издание Time.

Как утверждает сам Кадлоу, Трамп предложил ему должность в ходе телефонного разговора, и он согласился.

Кстати, за день до своего решения Трамп неоднократно намекал на кандидатуру Кадлоу: "Наши мнения не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо".

Добавим, Кадлоу - ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Он ведет свой блог об экономике и деньгах, а также пишет для таких изданий, как Wall Street Journal и Washington Times.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пояснил причины, по который он уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. По его словам, между ними были разногласиями, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.


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