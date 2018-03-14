Голосов за отставку Гонтаревой в Раде нет, - Денисенко

Голосование запланировано на четверг, 15 марта. Однако, к сожалению, на сегодняшний момент в зале нет консенсуса.

Такое мнение в среду, 14 марта, в кулуарах паралмента высказал представитель правительства в парламенте, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко. При этом политик отметил, что сейчас действующий исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий не может выполнять возложенные на него функции в полном объеме.

Он номер два на сегодняшний момент и он связан по рукам и ногам приставкой "исполняющий обязанности", которая достаточно серьезно лимитирует его, - пояснил он, добавив, что на данный момент необходимо четко понимать, что всеми вещами, которые сейчас есть в НБУ, управляет Валерия Гонтарева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер украинского парламента Андрей Парубий анонсировал ближайший план рассмотрения Верховной Радой Украины кадрового вопроса на этой неделе.