13:17 28.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Поршенко готовится посетить Австрию

Президент Украины Петр Порошенко восьмого февраля 2018 посетит Австрию с рабочим визитом. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Поршенко готовится посетить Австрию

В ходе встречи запланировано два разговора с Александером ван дер Белленом и Федеральным канцлером Себастианом Курцом. Украинский гарант планирует прозондировать позицию нового руководства страны по поводу дальнейшего соблюдения и поддержки санкционного режима против России, а также позиции Австрии на счет временно оккупированных территорий востока Украины. На переговорах также будет подниматься вопрос об углублении экономического сотрудничества двух государств.

Также в рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала. Это наиболее почетное мероприятие для австрийского истеблишмента, на которое австрийский канцлер может пригласить одного гостя из Европы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинская делегация прибыла на форум в Давос во главе с президентом Петром Порошенко.

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