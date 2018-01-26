МИД призвало РФ создать зону безопасности на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Собщается, что требования касаются положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы.

Кроме того, необходимо установить жесткие меры для безопасности вдоль границы со стороны противника. В частности, это является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе.

В пресс-службе МИД также говорится о том, что вчера на заседании Постоянного совета ОБСЕ было принято решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование позицией России, которая в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Волкер уверен, что конфликт на Донбассе можно остановить за год. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности.