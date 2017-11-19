Евросоюз готовит секретный план действий по Brexit

План включает в себя отключение Британии баз данных безопасности Евросоюза. Как сообщает в воскресенье, 19 ноября, The Sunday Times, есть большая вероятность того, что Британия будет неорганизованно выходить из блока после возможной отставки правительства премьер-министра Терезы Мэй.

Издание также отмечает, что в секретных планах на случай непредвиденных обстоятельств речь идет о необходимости инвестировать сотни миллионов фунтов на подготовку к беспорядочному Brexit в 2019 году.

"Группа готовности к Brexit" планирует худший сценарий. Планы на случай непредвиденных обстоятельств включают в себя отключение Британии баз данных безопасности ЕС и будут переданы европейским правительствам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Великобритания назвала точное время выхода из ЕС. Оно будет законодательно оформлено правительством страны.