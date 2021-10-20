Назван возможный преемник Пушилина: кого Путин прислал на замену

В металлургии ОРДЛО появился загадочный «новый инвестор», создавший «ЮГМК» вместо «Внешторгсервиса». Он грамотно поставлен на позиции «спасителя» металлургической промышленности, которая почти развалилась и имеет огромные долги.

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Об этой информации сообщил Llifedon, передает Ura-inform.

Речь идёт о Евгении Юрченко, из которого, лепят преемника Пушилина. В металлургической среде к нему отношение хорошее, ведь он выплатил долги работникам предприятий, появилась стабильность в выплатах, а также ощутим прогресс на предприятиях.

Более того, миллиардер Юрченко планирует организацию собственного банка-дабы, была возможность выведение прибыли за пределы «республик», которые имеют статус непризнанных.

Местные жители с благодарностью относятся к Юрченко, хотя понимают что это, скорее всего не олигарх, а присланный из России в ОРДЛО антикризисный менеджер. И снабдили его финансово, дабы градус напряжённости в «республиках» снизился.

И всё больше местного населения уверены в том, что именно Юрченко будет следующим так называемым «главой» «ДНР». Это Путин прислал замену пока ещё исполняющему свои обязанности «главе» Пушилину.

Напомним, ранее сообщалось, Бородай дал новое обещание жителям ОРДЛО: стало известно, что скоро случится.