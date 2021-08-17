США пришлось покинуть эту страну — Байден о ситуации в Афганистане

Американский президент дал пресс-конференцию

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В понедельник вечером президент США Джо Байден выступил с заявлением для СМИ, в котором еще раз объяснил причины выхода Америки из войны в Афганистане.

— Наша миссия в Афганистане никогда не была направлена ​​на подчинение этой страны или установление там демократии. Мы вошли туда 20 лет назад, чтобы бороться с терроризмом. Это сработало. Там люди из «Аль-Каиды» были схвачены и в значительной степени ликвидированы. Сегодня террористическая угроза существует, но не в Афганистане. Он есть в Сирии, Иране, многих странах Африки и Азии. Вот почему мы уехали из Афганистана, потому что хотим перебросить наши силы для борьбы с терроризмом в другие регионы мира, — сказал президент США, пишет УРА-Информ.

— После 20 лет конфликта не было смысла держать нашу армию в Афганистане. Вот почему я сохраняю свое решение покинуть эту страну. Президент Байден заявил, что политические лидеры Афганистана сдались и бежали.

— Следовательно, как показывает текущая ситуация, Америке пришлось покинуть эту страну, потому что политические лидеры Афганистана не смогли мобилизоваться и бороться за эту страну.

Ранее мы сообщали, что люди массово пытаються покинуть Афганистан.