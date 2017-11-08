Суд избрал меру пресечения бывшему городскому голове Николаева

Центральный районный суд города Николаева обязал его уплатить залог. Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева, в суд поступило ходатайство следователя, в обосновании которого отмечалось, что человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления и может скрываться от органов досудебного расследования и суда, а также влиять на свидетелей, потерпевшего, экспертов, препятствовать следствию иным образом. Поэтому следователи просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако доказательств возможности длительного укрытия за рубежом, влияния на свидетелей и препятствования расследованию иным образом прокурор в судебном заседании не предоставил.

Подозреваемый свою вину не признавал и просил при избрании меры пресечения учесть его возраст, состояние здоровья, наличие двух несовершеннолетних детей и тот факт, что он появлялся по всем вызовам следствия и суда, а следовательно у него нет намерения уклоняться в дальнейшем. В связи с чем суд постановил избрать ему меру пресечения в виде залога в размере 160 тысяч гривен, которые необходимо внести на соответствующий счет в течение пяти дней. Если же залог не будет внесен, к нему может быть применена более жесткая мера пресечения, - заверил судья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Николаевской области сообщила бывшему Николаевскому городскому голове Бердникову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.