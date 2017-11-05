08:00 05.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект о реинтеграции могут рассмотреть в середине ноября, - Луценко

Законопроект о реинтеграции Донбасса могут поставить в рабочий регламент Верховной Рады уже 15 ноября. Об этом заявила представитель президента в Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко.

Законопроект о реинтеграции могут рассмотреть в середине ноября, - Луценко

Она утверждает, что на сегодня проходит систематизация правок к данному законопроекту, так как народны представители подали очень много поправок и все их нужно проанализировать, рассмотреть, тщательно проработать. Работа над поправками закончится восьмого ноября, заседание комиссии начнется шестого числа, так что до конца недели он может быть вынесен в зал, подчеркнула нардеп.

Ранее депутаты проголосовали за продление особого статуса оккупированных территорий, однако президент настаивает на том, что конфликт можно разрешить в ближайшее время путем урегулирования законодательства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер заявил, что настало время завершить конфликт на востоке Украины путем введения закона о реинтеграции Донбасса.


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