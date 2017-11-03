Украина перейдет на стандарты НАТО к 2022 году

Украинская армия постепенно переходит на военные стандарты оборонного блока НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне.
Глава государства считает, что сейчас страна полностью поддерживает главный принцип блока - точность в стандартах, и украинская армия полностью переходит отвечает основным критериям оценки Альянса. Поддержка со стороны США и Европы демонстрирует полную солидарность союзников с Украиной.
"Мы благодарны за предоставленную нам военную помощь, мы уважаем решения наших союзников по отсрочке нашего членства в блоке НАТО", - подчеркнул украинской гарант. Петр Порошенко также пообещал выделить в два раза больше средств для помощи украинской армии, которая продолжает вести боевые действия на востоке Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле Александровки в Херсонской области на военном полигоне проходят испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.