15:41 03.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина перейдет на стандарты НАТО к 2022 году

Украинская армия постепенно переходит на военные стандарты оборонного блока НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне.

Украина перейдет на стандарты НАТО к 2022 году

Глава государства считает, что сейчас страна полностью поддерживает главный принцип блока - точность в стандартах, и украинская армия полностью переходит отвечает основным критериям оценки Альянса. Поддержка со стороны США и Европы демонстрирует полную солидарность союзников с Украиной.

"Мы благодарны за предоставленную нам военную помощь, мы уважаем решения наших союзников по отсрочке нашего членства в блоке НАТО", - подчеркнул украинской гарант. Петр Порошенко также пообещал выделить в два раза больше средств для помощи украинской армии, которая продолжает вести боевые действия на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле Александровки в Херсонской области на военном полигоне проходят испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.


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