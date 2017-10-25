Гройсман призывает проследить за подключением в регионах отопления

Украинский глава правительства В. Гройсман просил вице-премьера Геннадия Зубко проследить за своевременным подключением отопления в регионах.
Глава правительства поведал об этом в рамках правительственного заседания. По словам Гройсмана – немало работы проведено уже органами местного самоуправления. В основном все начинают в областях своевременно. Однако имеются некоторые случаи, когда граждане не понимают, что людям уже холодно. Поэтому следует проконтролировать в областях подключение к отоплению. Если на местах не понимают ситуацию, то надо принимать решение об увольнении – добавил Гройсман.
Как сообщал УРА-Информ, сезон отопления уже стартовал в Николаеве.