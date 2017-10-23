Послы G7 приветствуют медицинскую реформу Украины

Страны-участницы рассчитывают на его полную реализацию. Соответствующее заявление обнародовано на сайте посольства Италии в Украине в понедельник, 23 октября.

Согласно документу, законодательство является значительным шагом вперед и призвано обеспечить улучшение медицинского обслуживания для всех украинцев, обеспечить эффективность от первичной до третичной медико-санитарной помощи и искоренить коррупцию. Вместе с тем дипломаты отметили, что это только первый шаг, и для обеспечения полной реализации "предстоит большая работа".

Важно обеспечить выделение достаточного финансирования для сектора здравоохранения и необходимую поддержку Министерства здравоохранения. G7 продолжит поддержку реформ в Украине, - указано в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 19 октября 240 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) – медицинскую реформу.