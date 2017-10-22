14:17 22.10.2017 | Политика | Новости
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Мэром Тбилиси избран экс-футболист киевского Динамо

Новым мэром столицы Грузии Тбилиси был избран бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Мэром Тбилиси избран экс-футболист киевского Динамо

Об этом свидетельствуют окончательные данные экзит-полла, собранные компанией Edison Research, передает телекомпания Rustavi 2. 

Отметим, что за Каладзе, кандидата от партии "Грузинская мечта", проголосовали 54% избирателей. При этом Ближайшие преследователи 39-летнего экс-футболиста набрали 16 и 15 процентов голосов.

Кстати, Каладзе является грузинским политиком, а в прошлом футболистом, игравшим на позиции защитника в тбилисском и киевском Динамо, Милане и Дженоа. За киевский Динамо Каха выступал с 1997 по 2001 год. Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001-2003 и 2006 годах.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава грузинского государства  Георгий Маргвелашвили дал поручение своей команде усились обороноспособность страны из-за действий Российской Федерации. 


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