14:35 19.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада отправила в Конституционный Суд законопроекты о снятии с депутатов неприкосновенности

Верховная Рада приняла оба законопроекта, касающиеся снятии депутатской неприкосновенности.  За соответствующие решения проголосовали 336 и 328 народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные с сайта правительства.

Рада отправила в Конституционный Суд законопроекты о снятии с депутатов неприкосновенности

Сначала народные депутаты проголосовали за президентский законопроект №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".  Данное решение поддержали 336 депутатов.

Затем был проголосован оппозиционный законопроект №6773 "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности). Его поддержали 328 депутатов.

Согласно процедуре, законопроекты направлены в Конституционный суд.

После получения решения КС в Верховной Раде будут голосовать за внесение изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности.

Добавим, президентский законопроект предусматривает отмену депутатского иммунитета с первого января 2020 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Верховная Рада после рассмотрения всех поправок в закон о медицинской реформе перейдет к законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности.


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