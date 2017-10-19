Рада отправила в Конституционный Суд законопроекты о снятии с депутатов неприкосновенности

Сначала народные депутаты проголосовали за президентский законопроект №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)". Данное решение поддержали 336 депутатов.

Затем был проголосован оппозиционный законопроект №6773 "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности). Его поддержали 328 депутатов.

Согласно процедуре, законопроекты направлены в Конституционный суд.

После получения решения КС в Верховной Раде будут голосовать за внесение изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности.

Добавим, президентский законопроект предусматривает отмену депутатского иммунитета с первого января 2020 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада после рассмотрения всех поправок в закон о медицинской реформе перейдет к законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности.