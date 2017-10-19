Иран продолжит разработку программы баллистических ракет

Согласно информации источника, такие действия будут предприниматься из-за усложнившихся взаимоотношений Ирана и США, которые постоянно инициируют новые ограничение в отношении Тегерана.

Администрация Белого Дома ввело санкции против иранских компаний Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering, Shahid Alamolhoda Industries и китайской Wuhan Sanjiang Import and Export.

Такая реакция объяснима в рамках конфликта на почве ядерного соглашения между двумя государствами, в обмен на которые с Тегерана были сняты ограничения. Однако Вашингтон уверен, что Иран и далее продолжает нарушать соглашение, а потому о его повторной ратификации говорить не стоит.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США ограничили въезд гражданам Ирана в страну.