13:49 19.10.2017 | Политика | Новости
100176677:roman

Иран продолжит разработку программы баллистических ракет

Иран будет ускорять развитие своей ядерной программы. Об этом передает Tasnim.

Иран продолжит разработку программы баллистических ракет

Согласно информации источника, такие действия будут предприниматься из-за усложнившихся взаимоотношений Ирана и США, которые постоянно инициируют новые ограничение в отношении Тегерана.

Администрация Белого Дома ввело санкции против иранских компаний Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering, Shahid Alamolhoda Industries и китайской Wuhan Sanjiang Import and Export.

Такая реакция объяснима в рамках конфликта на почве ядерного соглашения между двумя государствами, в обмен на которые с Тегерана были сняты ограничения. Однако Вашингтон уверен, что Иран и далее продолжает нарушать соглашение, а потому о его повторной ратификации говорить не стоит.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США ограничили въезд гражданам Ирана в страну.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив