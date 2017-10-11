Премьер Испании дал Каталонии пять дней определиться

За это время он должен прояснить, что означает "декларация независимости", которую он подписал во вторник вечером. Как сообщает в среду, 11 октября, агентство EFE, руководство автономной области должно до 16 октября ответить центральному правительству, "была ли объявлена независимость".

Если ответ будет утвердительным властям Каталонии отводится срок до 19 октября на то, чтобы исправить ситуацию, - заявил Рахой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пучдемон подписал " Декларацию представителей Каталонии" о том, что Каталония становится "независимой республикой".

Вместе с тем он призвал региональный парламент отложить принятие независимости.