«Нормандский формат»: в РФ объяснили нежелание привлечь США

Идею Украины, привлечь США к вопросу мирного урегулирования конфликта на востоке, считают попыткой уклонения от минских соглашений
Для расширения нормандского формата по вопросу мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе необходим консенсус всех сторон. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России, передает УРА-Информ.
«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится» — отметили в Кремле.
Идею Украины, привлечь США к вопросу мирного урегулирования конфликта на востоке, считают попыткой уклонения от минских соглашений.
«Подключение США, а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания, по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить агрессором и оккупантом, в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам» — добавили в РФ.
Ранее сообщалось, что на данный момент ситуация на Донбассе не совсем стабильная. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, и время от времени Украина сообщает о потерях со своей стороны.