«Нормандский формат»: в РФ объяснили нежелание привлечь США

Идею Украины, привлечь США к вопросу мирного урегулирования конфликта на востоке, считают попыткой уклонения от минских соглашений

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Для расширения нормандского формата по вопросу мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе необходим консенсус всех сторон. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России, передает УРА-Информ.

«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится» — отметили в Кремле.

Идею Украины, привлечь США к вопросу мирного урегулирования конфликта на востоке, считают попыткой уклонения от минских соглашений.

«Подключение США, а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания, по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить агрессором и оккупантом, в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам» — добавили в РФ.

Ранее сообщалось, что на данный момент ситуация на Донбассе не совсем стабильная. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, и время от времени Украина сообщает о потерях со своей стороны.