Карлес Пучдемон подписал "декларацию о независимости" - ФОТО

В ней, в частности, сказано, что Каталония становится "независимой республикой". При этом, как сообщает Reuters, он призвал все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством.

Подписывая документ Пучдемон отметил, что Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет, однако пока неизвестно, будет ли этот документ иметь правовую силу. В связи с чем, выступая перед каталонским парламентом, он заявил, что провозглашает независимость Каталонии, но предлагает отложить вступление декларации в силу на несколько недель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время выступления в региональном парламенте глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония отложила одностороннее объявление о своей независимости от Испании и начинает переговоры с правительством Испании.