07:45 11.10.2017 | Политика | Новости
100175963:Polishuk

Карлес Пучдемон подписал "декларацию о независимости" - ФОТО

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон во вторник, 10 октября, подписал "Декларацию представителей Каталонии".

Карлес Пучдемон подписал

В ней, в частности, сказано, что Каталония становится "независимой республикой". При этом, как сообщает Reuters, он призвал все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством.

Подписывая документ Пучдемон отметил, что Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет, однако пока неизвестно, будет ли этот документ иметь правовую силу. В связи с чем, выступая перед каталонским парламентом, он заявил, что провозглашает независимость Каталонии, но предлагает отложить вступление декларации в силу на несколько недель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время выступления в региональном парламенте глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония отложила одностороннее объявление о своей независимости от Испании и начинает переговоры с правительством Испании.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив