Великобритания выйдет из ЕС без заключения договора с Брюсселем, - Мэй

Успех переговоров о Brexit соответствует "фундаментальным" интересам страны, в то же время правительство должно "предусмотреть все возможности". Такое мнение высказала во вторник, 10 октября, премьер-министр страны Тереза Мэй.

Она призвала Брюссель проявить большую гибкость в переговорном процессе и указала на подготовленные предложения по торговле и таможенным правилам. Вместе с тем Мэй заявила, что мяч теперь на стороне Брюсселя, но в Брюсселе все равно продолжают настаивать на четкой последовательности переговоров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера начался пятый раунд переговоров по Brexit. Он продлится три дня. При этом обе стороны демонстрируют нежелание идти на уступки.