Порошенко завтра посетит Страсбург и выступит на заседании ПАСЕ

С рабочим визитом Страсбург посетит президент Украины Петр Порошенко, где выступит на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Также глава правительства, планирует встретится в Страсбурге с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
Примечательно, что Порошенко примет участие в церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.
Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы планирует провести дебаты относительно языковой статьи украинского закона "Об образовании".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", члена парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Елену Сотник, также народного депутата Верховной Рады назначили главой комитета по вопросам юриспруденции.