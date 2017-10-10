13:49 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко завтра посетит Страсбург и выступит на заседании ПАСЕ

С рабочим визитом Страсбург посетит президент Украины Петр Порошенко, где выступит на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Порошенко завтра посетит Страсбург и выступит на заседании ПАСЕ

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Также глава правительства, планирует встретится в Страсбурге с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Примечательно, что Порошенко примет участие в церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы планирует провести дебаты относительно языковой статьи украинского закона "Об образовании".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", члена парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Елену Сотник, также народного депутата Верховной Рады назначили главой комитета по вопросам юриспруденции.


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