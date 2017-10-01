В миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое выросло количество россиян, - Ирина Геращенко

Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты к Москве. Такое мнение в воскресенье, 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов высказала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, временами представители миссии не замечают очевидных обстрелов, поскольку за последний год в СММ в несколько раз выросло присутствие сербов и белорусов. Поэтому украинская сторона настаивает, что очень важно, чтобы все, кто работает в таких миссиях были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей, - подчеркнула народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко отметила, что вопрос освобождения заложников на оккупированных территориях Донбасса заблокирован уже год. По ее словам, Украину шантажируют заложниками.