Саакашвили исчез из львовской гостиницы

При этом его соратники утверждают, что он уехал по делам. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на свои источники, вчера вечером в фойе отеля было очень много людей, в том числе охрана Саакашвили и его соратники.

Среди ночи все они внезапно вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона Донбасс и другие машины и уехали в неизвестном направлении. Охранники сказали, что Саакашвили уехал по делам, но в отель этой ночью он так и не вернулся, хотя микроавтобус батальона Донбасс через некоторое время вернулся обратно.

Эту информацию подтвердили также сотрудники отеля. Между тем источник отметил, что уже сегодня бывшего президента Грузии ожидают в Черновцах, где он должен встретиться с местными жителями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников попал в Украину через границу с Польшей и поехал во Львов.