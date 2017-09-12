15:50 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Экс-мэр Киева Черновецкий объявлен в розыск

Украинская прокуратура подозревает Черновецкого в злоупотреблении служебным положением при строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

Экс-мэр Киева Черновецкий объявлен в розыск

В розыскном реестре указано, что Черновецкий исчез 24 июля 2017 года.

По версии следствия, он причастен к незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки. Также ему вменяют занижение арендной платы за землю и уничтожение объекта археологического наследия.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта шестого июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, однако он так и не совершил ни одного полета.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",интерпол объявил в розыск картины художников 18-19 веков, которые принадлежат Музейному фонду Украины.


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