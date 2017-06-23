14:47 23.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий отпустил депутатов до 11 июля

Заседание Верховной Рады закрыто.

Парубий отпустил депутатов до 11 июля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание.

Об этом сообщает УНН.

Согласно календарному плану, парламентарии продолжат работу в пленарном режиме 11 июля в 10.00.

Накануе Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Ранее УРА-Информ сообщал, что избавиться от неприкосновенности депутатов призвал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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