Парубий отпустил депутатов до 11 июля

Заседание Верховной Рады закрыто.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание.
Об этом сообщает УНН.
Согласно календарному плану, парламентарии продолжат работу в пленарном режиме 11 июля в 10.00.
Накануе Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.
Ранее УРА-Информ сообщал, что избавиться от неприкосновенности депутатов призвал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.